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Кубань (ЛФЛ) - Океан
Кубань (ЛФЛ) - Океан: обзор матча 03 ноября 1992
Кубань (ЛФЛ)
03.11.1992, вторник, 00:00
Чемпионат России. Финальный этап, группа B, 11 тур
1 : 1
Завершен
Океан
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Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Океан
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0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Океан
Россия. Кубок, 1/256 финала
Океан
0 : 2
18.08.2022
Динамо Вл
Чемпионат России, 36 тур
Ротор
5 : 1
10.11.1993
Океан
Чемпионат России, 35 тур
Текстильщик
2 : 1
07.11.1993
Океан
Чемпионат России, 34 тур
Океан
2 : 0
27.10.1993
Крылья Советов
Чемпионат России, 33 тур
Океан
0 : 1
24.10.1993
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Кубань
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Кубань (ЛФЛ)
Океан
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
3
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
3
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