Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Расинг Клуб - Крузейро
Расинг Клуб - Крузейро: обзор матча 23 ноября 2024
Расинг Клуб
23.11.2024, суббота, 23:00
Копа Судамерикана, Финал
3 : 1
Завершен
Крузейро
15'
Г. Мартирена
20'
А. Мартинес
90+5'
Р. Мартинес
52'
К. Жорже
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Крузейро
Желтая карточка
Р. Мартинес
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
Р. Мартинес
Пас отдал
J. Nardoni
90'
+5
Замена
S. Solari
️️️️
Х. Кинтеро
87'
Желтая карточка
M. Di Cesare
83'
82'
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
J. Nardoni
81'
78'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Л. Ромеро
78'
Замена
L. Díaz
️️️️
Г. Верон
Замена
Р. Мартинес
️️️️
А. Мартинес
75'
Желтая карточка
A. García Basso
59'
Замена
B. Zuculini
️️️️
A. Almendra
56'
52'
ГОЛ! 2:1!
К. Жорже
Пас отдал
М. Энрике
45'
+3
Желтая карточка
Л. Силва
42'
Желтая карточка
Л. Ромеро
30'
Замена
Л. Силва
️️️️
Уолес
ГОЛ! 2:0!
А. Мартинес
Пас отдал
M. Salas
20'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартирена
Пас отдал
Х. Кинтеро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Juan Nardoni
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
15
Уолес
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
7
Йохан Карбонеро
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
19
Luciano Vietto
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
32
Lautaro Díaz
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
70
Kaique Kenji
ЦФ
3-3-3-1
21
Ариас
21
27
8
Кинтеро
3
5
Соса
15
Мартирена
5
20
17
9
Мартинес
4-2-1-2-1
1
Кассио
12
Вилльям
43
Марсело
25
23
Марлон
29
Ромеро
15
Уолес
7
Энрике
27
Верон
10
Перейра
19
Жорже
20
36
36
20
8
Кинтеро
32
32
8
Кинтеро
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Мартинес
15
Уолес
16
Силва
16
Силва
15
Уолес
27
Верон
32
32
27
Верон
29
Ромеро
22
Барреаль
22
Барреаль
29
Ромеро
Остались в запасе
Расинг Клуб
Крузейро
25
Facundo Cambeses
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
7
Йохан Карбонеро
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
19
Luciano Vietto
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
F. Peralta
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
70
Kaique Kenji
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
7
Йохан Карбонеро
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
19
Luciano Vietto
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
F. Peralta
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
70
Kaique Kenji
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Расинг Клуб - Крузейро
4
3
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
206
482
Сейвы
4
2
Точность передач %
66
84
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
General Pablo Rojas, Asuncion
Новости команд
Все
Расинг Клуб
Крузейро
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
У ЦСКА есть 3 кандидата на позицию правого защитника
6 августа
4
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
4 августа
5
«Расинг» – «Каракас»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.53
21 мая
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+