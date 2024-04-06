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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Конкарно
Сент-Этьен - Конкарно: обзор матча 06 апреля 2024
Сент-Этьен
06.04.2024, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 31 тур
1 : 0
Завершен
Конкарно
23'
М. Наде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Конкарно
Желтая карточка
Э. Муэффек
87'
87'
Желтая карточка
A. Urie
82'
Замена
T. Sinquin
️️️️
Г. Барес
Замена
М. Ривера
️️️️
Л. Петро
81'
74'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
C. Rodrigues
Замена
Б. Бушуари
️️️️
И. Кардона
72'
Замена
M. Bentayg
️️️️
И. Масон
72'
63'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Б. Муазан
63'
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
К. Диавара
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. Кафаро
59'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Т. Монконду
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Наде
Пас отдал
И. Кардона
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К)
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
6
Тома Монконду
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
2
Thibault Sinquin
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
4-2-1-1-2
30
Ларсоннер
27
Петро
21
Батубинсика
50
Наде
97
Масон
5
Тардье
6
Монконду
7
Шамбос
20
Кафаро
9
Сиссоко
7
Кардона
3-4-1-3
4
3
2
26
9
7
17
10
Муазан
15
Барес
7
Диавара
30
97
Масон
3
3
97
Масон
6
Монконду
17
Муэффек
17
Муэффек
6
Монконду
7
Кардона
8
Бушуари
8
Бушуари
7
Кардона
20
Кафаро
11
Мбюкю
11
Мбюкю
20
Кафаро
27
Петро
7
Ривера
7
Ривера
27
Петро
15
Барес
2
2
15
Барес
10
Муазан
77
Шадли
77
Шадли
10
Муазан
9
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
9
7
Диавара
14
Ба
14
Ба
7
Диавара
Остались в запасе
Сент-Этьен
Конкарно
42
Этьен Грин
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Сент-Этьен - Конкарно
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
477
405
Сейвы
6
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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