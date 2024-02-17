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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Париж
Конкарно - Париж: обзор матча 17 февраля 2024
Конкарно
17.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 25 тур
2 : 2
Завершен
Париж
24'
П. Ибну Ба
59'
M. Etuin (П)
49'
J. Lopez
80'
A. Gory
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Париж
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
К. Диавара
90'
+3
Замена
A. Urie
️️️️
I. Matondo
85'
84'
Замена
С. Шергуи
️️️️
C. Mandouki
84'
Замена
F. Pannafit
️️️️
Н. Дико
80'
ГОЛ! 2:2!
A. Gory
Замена
C. Rodrigues
️️️️
Б. Муазан
71'
69'
Замена
Л. Дусе
️️️️
А. Камара
Желтая карточка
A. Georgen
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
M. Etuin
59'
58'
Желтая карточка
C. Mandouki
49'
ГОЛ! 1:1!
J. Lopez
Пас отдал
A. Gory
Желтая карточка
M. Etuin
34'
ГОЛ! 1:0!
П. Ибну Ба
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
45
Isaac Matondo
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
7
Axel Urie
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
3
Romain Sans
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
37
Florian Pannafit
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
4-2-1-4
4
3
2
33
Фоссюрье
26
17
10
Муазан
45
14
Ба
7
Диавара
30
3-3-1-3
16
13
Дабила
5
Мбоу
15
Колоджейчак
22
14
17
Камара
10
Кеббаль
12
Дико
20
11
45
7
7
45
10
Муазан
9
9
10
Муазан
7
Диавара
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Диавара
14
31
Шергуи
31
Шергуи
14
17
Камара
44
Дусе
44
Дусе
17
Камара
12
Дико
37
37
12
Дико
Остались в запасе
Конкарно
Париж
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
3
Romain Sans
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
3
Romain Sans
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Конкарно - Париж
2
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
8
Офсайды
0
5
Количество передач
431
556
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Мустуар
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