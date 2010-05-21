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Расписание матчей
Саудовская Аравия - Конго
Саудовская Аравия - Конго: обзор матча 21 мая 2010
Саудовская Аравия
21.05.2010, пятница, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Конго
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саудовская Аравия - Конго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
10.06.2026
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0 : 3
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