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Расписание матчей
Нигерия - Колумбия
Нигерия - Колумбия: обзор матча 30 мая 2010
Нигерия
30.05.2010, воскресенье, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нигерия - Колумбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
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10.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
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