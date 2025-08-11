Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Турция. Суперлига
Трабзонспор - Коджаэлиспор
Трабзонспор - Коджаэлиспор: обзор матча 11 августа 2025
Трабзонспор
11.08.2025, понедельник, 21:30
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Коджаэлиспор
49'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Коджаэлиспор
Завершен
86'
Замена
Furkan Gedik
️️️️➡️️
Самет Ялчин
86'
Замена
Cihat Çelik
️️️️➡️️
Жозеф Нонге
Замена
Эдин Вишча
️️️️➡️️
Александр Зубков
77'
Замена
Фелипе Аугусто
️️️️➡️️
Пол Онуачу
77'
63'
Замена
Daniel Agyei
️️️️➡️️
Огулджан Джаглаян
Замена
Даниил Сикан
️️️️➡️️
Казим Олаигбе
63'
Желтая карточка
Окай Йокушлу
54'
ГОЛ! 1:0!
Пол Онуачу
Пас отдал
Мустафа Эскихеллак
49'
22'
Замена
Анферни Дейкстел
️️️️➡️️
Матеуш Ветеска
Желтая карточка
Энтони Нвакаеме
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
20
Wagner Pina
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
26
Tim Jabol-Folcarelli
ЦП
70
Казим Олаигбе
ЛВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
22
Александр Зубков
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Коджаэлиспор
1
Александар Йованович
ВР
6
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
22
Ахмет Огуз
ЦЗ
14
Шоу
ОП
23
Самет Ялчин
ЦП
98
Жозеф Нонге
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
20
Райан Мендес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Трабзонспор
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Батиста Менди
ОП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
7
Эдин Вишча
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
99
Фелипе Аугусто
ЦФ
Коджаэлиспор
35
Gökhan Değirmenci
ВР
41
Onur Öztonga
ЦЗ
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Cihat Çelik
ЦП
45
Mesut Can Tunalı
ЦП
7
Daniel Agyei
ЦФ
11
Ahmet Sağat
ЦФ
18
Furkan Gedik
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Чакир
20
15
Савич
44
Батагов
5
Йокушлу
26
70
Олаигбе
19
Эскихеллак
22
Зубков
30
Онуачу
9
Нвакаеме
4-1-2-3
1
Йованович
4
Ветеска
5
Аппиндангойе
22
Огуз
6
Айдара
14
Шоу
23
Ялчин
98
Нонге
20
Мендес
9
Петкович
17
Джаглаян
22
Зубков
7
Вишча
7
Вишча
22
Зубков
70
Олаигбе
14
Сикан
14
Сикан
70
Олаигбе
30
Онуачу
99
Аугусто
99
Аугусто
30
Онуачу
4
Ветеска
2
Дейкстел
2
Дейкстел
4
Ветеска
98
Нонге
8
8
98
Нонге
17
Джаглаян
7
7
17
Джаглаян
23
Ялчин
18
18
23
Ялчин
Остались в запасе
Статистика матча Трабзонспор - Коджаэлиспор
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
16
Офсайды
0
2
Количество передач
430
345
Сейвы
2
0
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.16
Информация о матче
Главный судья:
Cagdas Altay, Türkiye
Стадион:
Akyazı Stadium, Trabzon
Новости команд
Все
Трабзонспор
Коджаэлиспор
Текке раскрыл комичную причину, почему Спаллетти выгнал его из «Зенита»
11 июля, 22:15
6
Прогноз на точный счeт матча «Бодрум» – «Трабзонспор»: Турция, Суперлига, 18 мая 2025
17 мая, 13:44
«Трабзонспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
10 мая, 17:50
Прогноз на точный счет матча «Трабзонспор» – «Галатасарай»: Турция Суперлига, 10 мая 2025
9 мая, 12:33
Прогноз на точный счет матча «Касымпаша» – «Трабзонспор»: Суперлига, 5 мая 2025
4 мая, 10:38
Текке раскрыл комичную причину, почему Спаллетти выгнал его из «Зенита»
11 июля, 22:15
6
Прогноз на точный счeт матча «Бодрум» – «Трабзонспор»: Турция, Суперлига, 18 мая 2025
17 мая, 13:44
«Трабзонспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
10 мая, 17:50
Прогноз на точный счет матча «Трабзонспор» – «Галатасарай»: Турция Суперлига, 10 мая 2025
9 мая, 12:33
Прогноз на точный счет матча «Касымпаша» – «Трабзонспор»: Суперлига, 5 мая 2025
4 мая, 10:38
Больше новостей
Турция. Суперлига
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
- : -
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
- : -
16.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
- : -
16.08.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
- : -
17.08.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
- : -
17.08.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
- : -
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
- : -
16.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
- : -
16.08.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
- : -
17.08.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
- : -
17.08.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
- : -
17.08.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
17.08.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
- : -
18.08.2025
Трабзонспор
Последние матчи
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2025
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Антальяспор
0 : 2
30.05.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 2
25.05.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Бодрум
1 : 1
18.05.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Трабзонспор
0 : 2
10.05.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2025
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Антальяспор
0 : 2
30.05.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 2
25.05.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Бодрум
1 : 1
18.05.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Трабзонспор
0 : 2
10.05.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2025
Коджаэлиспор
