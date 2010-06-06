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Расписание матчей
Нигерия - КНДР
Нигерия - КНДР: обзор матча 06 июня 2010
Нигерия
06.06.2010, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
КНДР
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нигерия - КНДР
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 2
03.06.2026
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3 : 0
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