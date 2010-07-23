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Расписание матчей
Киккерс - Саарбрюккен
Киккерс - Саарбрюккен: обзор матча 23 июля 2010
Киккерс
23.07.2010, пятница, 23:15
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Саарбрюккен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Киккерс - Саарбрюккен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Киккерс
Германия. Кубок, 2 раунд
Киккерс
0 : 2
29.10.2024
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
2 : 1
19.08.2024
Магдебург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
1 : 4
30.07.2022
Фортуна
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
2 : 3
22.08.2016
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1/8 финала
Киккерс
0 : 2
04.03.2015
Боруссия М
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
- : -
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Саарбрюккен
2 : 4
13.10.2026
Дуйсбург
Информация о матче
Стадион:
Спарда-Банк-Хессен-Штадион
Новости команд
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Киккерс
Саарбрюккен
Определился первый финалист Кубка Германии
2024.04.03 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
2024.03.13 14:25
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2023.11.02 01:00
Определился первый финалист Кубка Германии
2024.04.03 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
2024.03.13 14:25
3
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
2023.12.06 22:33
Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам
2023.11.03 22:49
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от клуба 3-й Бундеслиги, пропустив на 96-й минуте (1:2)
2023.11.02 01:00
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