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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Труа
Кевийи - Труа: обзор матча 16 марта 2024
Кевийи
16.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 29 тур
1 : 1
Завершен
Труа
74'
Б. Пьерре
41'
Р. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Труа
Желтая карточка
П. Яд
90'
+1
Желтая карточка
Б. Пьерре
87'
86'
Замена
А. Палаверса
️️️️
A. Kante
86'
Замена
Т. Зукру
️️️️
Р. Рипар
86'
Замена
К. Донг
️️️️
Р. Саид
77'
Замена
М. Диоп
️️️️
М. Бангре
Замена
П. Яд
️️️️
К. Кулибали
77'
ГОЛ! 1:1!
Б. Пьерре
Пас отдал
А. Сиссоко
74'
Замена
J. Pendant
️️️️
С. Лорик
72'
71'
Замена
J. Assoumou
️️️️
С. Элисор
Замена
М. Камара
️️️️
Г. Сангаре
63'
Желтая карточка
Г. Сангаре
57'
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
Д. Вилль Поа
46'
Замена
Б. Пьерре
️️️️
Н. Кадиу
46'
Желтая карточка
Н. Кадиу
45'
+1
Желтая карточка
Д. Вилль Поа
45'
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Саид
Пас отдал
A. Kante
36'
Желтая карточка
М. Жан Тарат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
22
Симон Элисор
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
Труа
4
Танги Зукру
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Кильян Донг
АП
8
Мухамед Диоп
АП
15
Jaures Assoumou
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
4-1-3-2
1
Лерой
2
Лорик
8
3
58
Сиссоко
17
Сангаре
8
Кадиу
31
Поа
14
99
Сумано
17
Кулибали
1-1-3-2-3
80
Алемдар
14
Бура
7
Шавалерен
42
19
Тарат
91
20
Рипар
11
Бангре
3
Ндиайе
19
Саид
22
Элисор
31
Поа
35
35
31
Поа
17
Кулибали
37
Яд
37
Яд
17
Кулибали
8
Кадиу
44
Пьерре
44
Пьерре
8
Кадиу
2
Лорик
7
7
2
Лорик
17
Сангаре
11
Камара
11
Камара
17
Сангаре
20
Рипар
4
Зукру
4
Зукру
20
Рипар
42
18
Палаверса
18
Палаверса
42
19
Саид
7
Донг
7
Донг
19
Саид
11
Бангре
8
Диоп
8
Диоп
11
Бангре
22
Элисор
15
15
22
Элисор
Остались в запасе
Кевийи
Труа
16
Кейн Боннви
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
Остались в запасе
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Кевийи - Труа
5
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
21
18
Офсайды
3
2
Количество передач
442
411
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
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