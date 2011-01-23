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Расписание матчей
Шамахы - Шахтер
Шамахы - Шахтер: обзор матча 23 января 2011
Шамахы
23.01.2011, воскресенье, 15:00
Кубок Содружества, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шамахы - Шахтер
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0
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0
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Информация о матче
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