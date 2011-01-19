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Расписание матчей
Шамахы - Мика
Шамахы - Мика: обзор матча 19 января 2011
Шамахы
19.01.2011, среда, 14:00
Кубок Содружества, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Мика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шамахы - Мика
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шамахы
- : -
21.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Имишли
2 : 1
25.10.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Шамахы
3 : 2
16.10.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Зиря
1 : 1
10.10.2026
Шамахы
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
10.07.2014
Сплит
Лига Европы, 1 раунд
Сплит
2 : 0
03.07.2014
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
09.07.2013
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
1 : 0
04.07.2013
Мика
Лига Европы
Мика
0 : 1
21.07.2011
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
АСК Арена
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Шамахы
Мика
Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
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2021.07.29 18:02
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Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
2025.03.11 11:22
1
«Факел» купит Пуси
2025.02.19 13:34
7
«Сабах» впервые проиграл при Березуцком
2024.12.22 15:55
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
2021.07.29 20:50
24
Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
2021.07.29 18:02
6
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2
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