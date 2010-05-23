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Расписание матчей
Катар - Россия (мол)
Катар - Россия (мол): обзор матча 23 мая 2010
Катар
23.05.2010, воскресенье, 20:15
Сборные. Международный турнир "Надежда". Тулон, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Россия (мол)
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Матчи команд
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия
1 : 0
28.05.2026
Катар
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
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