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Расписание матчей
Олесунн - Карпаты
Олесунн - Карпаты: обзор матча 03 февраля 2011
Олесунн
03.02.2011, четверг, 20:45
Copa del Sol, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Карпаты
47'
П. Эррера
31'
О. Голодюк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Олесунн - Карпаты
Пенальти не реализован!
Д. Толлас
ГОЛ!
М. Кополовец
6:7
ГОЛ!
Д. Арнефьорд
6:6
ГОЛ!
А. Тиаго
5:6
ГОЛ!
Э. Скагестад
5:5
ГОЛ!
Н. Тубич
4:5
ГОЛ!
П. Эррера
4:4
ГОЛ!
И. Ощипко
3:4
ГОЛ!
Д. Флотре
3:3
ГОЛ!
А. Ткачук
2:3
ГОЛ!
Л. Фюре
2:2
ГОЛ!
О. Голодюк
1:2
ГОЛ!
М. Баррантес
1:1
ГОЛ!
Д. Кожанов
0:1
Замена
М. Кополовец
️️️️
Лукас
Замена
Д. Кожанов
️️️️
И. Худобяк
Желтая карточка
Ф. Карлсен
Красная карточка
С. Годвин
Желтая карточка
Н. Тубич
Замена
А. Тиаго
️️️️
А. Гурули
Травма
А. Гурули
ГОЛ! 1:1!
П. Эррера
Пас отдал
М. Баррантес
Замена
Д. Флотре
️️️️
К. Селлин
Замена
В. Яласто
️️️️
Э. Яагер
Замена
Э. Скагестад
️️️️
Д. Арнефьорд
Замена
М. Богатинов
️️️️
А. Тлумак
Желтая карточка
А. Федецкий
Желтая карточка
И. Худобяк
ГОЛ! 0:1!
О. Голодюк
Пас отдал
А. Ткачук
Желтая карточка
С. Годвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Джонатан Парр
ЛЗ
15
Даниэль Арнефьорд
ЦЗ
4
Джонатан Толлас
ЦЗ
3
Энар Яагер
ПЗ
9
Ларс Фюре
ЛП
22
Фредрик Карлсен
ОП
21
Кьелл-Руне Селлин
ОП
19
Петер-Орри Ларсен
ЦП
11
Пабло Эррера
ПП
31
Михаэль Баррантес
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
9
Александр Гурули
ЛП
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
(К)
ПП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Олесунн
3
Эдвард Скагестад
ЦЗ
5
Вилле Яласто
ЦЗ
30
Дидрик Флотре
ЦФ
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
9
Денис Кожанов
ЦП
90
Альберто Тиаго
ЦФ
4-2-3-1
1
Грютебуст
2
Парр
15
Арнефьорд
4
Толлас
3
Яагер
22
Карлсен
21
Селлин
9
Фюре
19
Ларсен
11
Эррера
31
Баррантес
4-2-3-1
22
Тлумак
44
Федецкий
4
Тубич
4
Милошевич
35
Ощипко
19
Ткачук
7
Годвин
16
Худобяк
32
Голодюк
9
Гурули
7
Лукас
15
Арнефьорд
3
Скагестад
3
Скагестад
15
Арнефьорд
3
Яагер
5
Яласто
5
Яласто
3
Яагер
21
Селлин
30
Флотре
30
Флотре
21
Селлин
22
Тлумак
1
Богатинов
1
Богатинов
22
Тлумак
7
Лукас
18
Кополовец
18
Кополовец
7
Лукас
16
Худобяк
9
Кожанов
9
Кожанов
16
Худобяк
9
Гурули
90
Тиаго
90
Тиаго
9
Гурули
Остались в запасе
Олесунн
Карпаты
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Олесунн - Карпаты
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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