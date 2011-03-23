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Расписание матчей
Каракас - Универсидад Католика
Каракас - Универсидад Католика: обзор матча 23 марта 2011
Каракас
23.03.2011, среда, 03:15
Кубок Либертадорес, 4 тур
0 : 2
Завершен
Универсидад Католика
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Статистика матча Каракас - Универсидад Католика
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Матчи команд
Каракас
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Каракас
0 : 3
31.07.2026
Санта-Фе
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Санта-Фе
2 : 0
24.07.2026
Каракас
Копа Судамерикана, 6 тур
Каракас
1 : 3
28.05.2026
Ботафого
Копа Судамерикана, 5 тур
Расинг Клуб
2 : 2
22.05.2026
Каракас
Копа Судамерикана, 4 тур
Индепендьенте Петролеро
2 : 3
06.05.2026
Каракас
Универсидад Католика
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
- : -
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Универсидад Католика
3 : 0
08.11.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 26 тур
Универсидад Католика
1 : 0
01.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад Католика
1 : 1
29.10.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 25 тур
Унион Ла Калера
3 : 1
25.10.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 23 тур
Палестино
2 : 3
13.09.2026
Универсидад Католика
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