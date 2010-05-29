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Расписание матчей
Камерун - Словакия
Камерун - Словакия: обзор матча 29 мая 2010
Камерун
29.05.2010, суббота, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Словакия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Камерун - Словакия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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