Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Олесунн - Кальмар
Олесунн - Кальмар: обзор матча 01 февраля 2012
Олесунн
01.02.2012, среда, 22:00
Copa del Sol, группа B, 2 тур
3 : 2
Завершен
Кальмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Олесунн - Кальмар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
- : -
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Дегерфорс
1 : 2
19.10.2026
Кальмар
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Ла Манга
Новости команд
Все
Олесунн
Кальмар
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+