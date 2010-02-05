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Расписание матчей
Кальмар - Мольде
Кальмар - Мольде: обзор матча 05 февраля 2010
Кальмар
05.02.2010, пятница, 21:30
Copa del Sol, группа A, 2 тур
6 : 4
Завершен
Мольде
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