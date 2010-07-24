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Расписание матчей
Кайзерслаутерн - Ливерпуль
Кайзерслаутерн - Ливерпуль: обзор матча 24 июля 2010
Кайзерслаутерн
24.07.2010, суббота, 18:15
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кайзерслаутерн - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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