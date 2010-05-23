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Расписание матчей
Нью-Йорк Ред Буллз - Ювентус
Нью-Йорк Ред Буллз - Ювентус: обзор матча 23 мая 2010
Нью-Йорк Ред Буллз
23.05.2010, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Ювентус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
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3 : 2
29.10.2026
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США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
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1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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