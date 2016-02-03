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Расписание матчей
Яблонец - Кальмар
Яблонец - Кальмар: обзор матча 03 февраля 2016
Яблонец
03.02.2016, среда, 16:00
Кубок Атлантики, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Кальмар
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Статистика матча Яблонец - Кальмар
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Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
- : -
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
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Лига конференций, 2 тур
Яблонец
0 : 0
22.10.2026
Брайтон
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Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
- : -
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Дегерфорс
1 : 2
19.10.2026
Кальмар
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