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Расписание матчей
Сконто - Истиклол
Сконто - Истиклол: обзор матча 19 января 2011
Сконто
19.01.2011, среда, 18:00
Кубок Содружества, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Истиклол
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сконто - Истиклол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Дебрецен
9 : 2
23.07.2015
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Сконто
2 : 2
16.07.2015
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Сент-Патрикс
0 : 2
09.07.2015
Сконто
Лига Европы, 1 раунд
Сконто
2 : 1
02.07.2015
Сент-Патрикс
Лига Европы, 2 раунд
Слован
1 : 0
25.07.2013
Сконто
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Баркчи
- : -
23.11.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Истиклол
1 : 0
07.11.2026
Хатлон
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
ЦСКА Дш
0 : 1
01.11.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Истиклол
1 : 1
28.10.2026
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 17 тур
Худжанд
1 : 0
15.09.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 16 тур
Истиклол
1 : 0
05.09.2026
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Черевченко во второй раз покинет клуб из Таджикистана
2025.12.23 12:09
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Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами
2025.12.22 22:40
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Российский тренер привел команду к титулу в Таджикистане
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