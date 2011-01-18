Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Истиклол - Нефтчи
Истиклол - Нефтчи: обзор матча 18 января 2011
Истиклол
18.01.2011, вторник, 12:00
Кубок Содружества, группа A, 3 тур
5 : 0
Завершен
Нефтчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Истиклол - Нефтчи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Баркчи
- : -
23.11.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Истиклол
1 : 0
07.11.2026
Хатлон
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
ЦСКА Дш
0 : 1
01.11.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Истиклол
1 : 1
28.10.2026
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 17 тур
Худжанд
1 : 0
15.09.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 16 тур
Истиклол
1 : 0
05.09.2026
Хосилот
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
- : -
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
Новости команд
Все
Истиклол
Нефтчи
Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
28 августа
«Динамо» Минск – «Нефтчи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Динамо Минск» – «Нефтчи»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Нефтчи» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026
22 июля
«Нефтчи» – «Динамо Минск»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
21 июля
Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
28 августа
Российский тренер рассказал, почему ушел из таджикистанского клуба
11 января
Черевченко во второй раз покинет клуб из Таджикистана
2025.12.23 12:09
1
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами
2025.12.22 22:40
2
Российский тренер привел команду к титулу в Таджикистане
2025.12.09 21:12
3
«Динамо» Минск – «Нефтчи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Динамо Минск» – «Нефтчи»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Нефтчи» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026
22 июля
«Нефтчи» – «Динамо Минск»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
21 июля
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+