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Расписание матчей
Уругвай - Израиль
Уругвай - Израиль: обзор матча 27 мая 2010
Уругвай
27.05.2010, четверг, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уругвай - Израиль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уругвай
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