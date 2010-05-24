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Расписание матчей
Испания (до 17) - Португалия (до 17)
Испания (до 17) - Португалия (до 17): обзор матча 24 мая 2010
Испания (до 17)
24.05.2010, понедельник, 19:00
ЧЕ-2010. Сборные. До 17 лет, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Португалия (до 17)
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Статистика матча Испания (до 17) - Португалия (до 17)
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0
Матчи команд
Испания (до 17)
ЧЕ-2010. Сборные. До 17 лет, 3 тур
Испания (до 17)
2 : 0
24.05.2010
Португалия (до 17)
Португалия (до 17)
ЧЕ-2010. Сборные. До 17 лет, 3 тур
Испания (до 17)
2 : 0
24.05.2010
Португалия (до 17)
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