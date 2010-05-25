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Расписание матчей
Ирландия - Парагвай
Ирландия - Парагвай: обзор матча 25 мая 2010
Ирландия
25.05.2010, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Парагвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирландия - Парагвай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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