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Расписание матчей
Интер - Мазембе
Интер - Мазембе: обзор матча 18 декабря 2010
Интер
18.12.2010, суббота, 20:00
Клубный Чемпионат Мира
3 : 0
Завершен
Мазембе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Интер - Мазембе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Мазембе
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Мазембе
4 : 0
18.01.2025
Аль-Хиляль
Лига чемпионов Африки, 5 тур
МК Алжир
1 : 0
10.01.2025
Мазембе
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Янг Африканс
3 : 1
04.01.2025
Мазембе
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Мазембе
1 : 1
14.12.2024
Янг Африканс
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Аль-Хиляль
2 : 1
08.12.2024
Мазембе
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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