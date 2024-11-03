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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Расинг Клуб - Институто
Расинг Клуб - Институто: обзор матча 03 ноября 2024
Расинг Клуб
03.11.2024, воскресенье, 23:30
Аргентина. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Институто
8'
N. Colombo
25'
Ф. Мура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Институто
Желтая карточка
L. Sigali
87'
Желтая карточка
J. Manuel Elordi
82'
78'
Замена
N. Dubersarsky
️️️️
S. Moreyra
77'
Желтая карточка
G. Cerato
Замена
L. Sigali
️️️️
С. Соса
74'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
M. Barrios
74'
Замена
J. Nardoni
️️️️
S. Solari
73'
66'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
D. Batallini
Замена
Б. Родригес
️️️️
A. Urzi
66'
66'
Замена
I. Russo
️️️️
F. Suárez
Замена
А. Мартинес
️️️️
Й. Карбонеро
62'
58'
Желтая карточка
D. Batallini
46'
Замена
M. Brizuela
️️️️
F. Alarcón
46'
Замена
L. Rodríguez
️️️️
J. Bay
Желтая карточка
N. Colombo
28'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Мура
Пас отдал
S. Solari
25'
17'
Желтая карточка
F. Alarcón
ГОЛ! 1:0!
N. Colombo
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
36
Bruno Zuculini
(К)
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
34
Stefano Moreyra
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
8
Jonas Acevedo
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
99
D. Batallini
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
49
David González
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
22
Juan Franco
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
4-1-3-2
25
4
Мура
23
32
3
5
Соса
36
24
7
Карбонеро
11
32
4-4-2
1
6
12
44
23
Рекена
20
8
8
Пуэбла
34
9
99
24
8
Кинтеро
8
Кинтеро
24
5
Соса
2
2
5
Соса
11
31
Родригес
31
Родригес
11
32
5
5
32
7
Карбонеро
9
Мартинес
9
Мартинес
7
Карбонеро
12
18
18
12
6
33
33
6
34
16
16
34
99
27
27
99
9
29
29
9
Остались в запасе
Расинг Клуб
Институто
21
Габриэль Ариас
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
49
David González
ЦП
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
22
Juan Franco
ЦЗ
40
Francesco Lo Celso
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Остались в запасе
21
Габриэль Ариас
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
49
David González
ЦП
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
22
Juan Franco
ЦЗ
40
Francesco Lo Celso
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Диего Дабове
Статистика матча Расинг Клуб - Институто
3
3
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
10
Нарушения
14
6
Офсайды
0
2
Количество передач
337
522
Сейвы
5
1
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.77
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
Новости команд
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Расинг Клуб
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ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
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6 августа
4
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
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4 августа
5
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
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6 августа
4
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
4 августа
5
«Расинг» – «Каракас»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.53
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«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
«Крылья» хотят пристроить легионера, которого не берут в «Институто»
11 июня
1
«Крылья Советов» покупают аргентинского защитника
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1
«Оренбург» подписал игрока из «Институто»
14 января
1
«Оренбург» подпишет игрока «Институто» за 1 миллион долларов
9 января
1
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