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Расписание матчей
Индонезия - Уругвай
Индонезия - Уругвай: обзор матча 08 октября 2010
Индонезия
08.10.2010, пятница, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 7
Завершен
Уругвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Индонезия - Уругвай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Товарищеские матчи. Сборные
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