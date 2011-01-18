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Расписание матчей
Южная Корея - Индия
Южная Корея - Индия: обзор матча 18 января 2011
Южная Корея
18.01.2011, вторник, 16:15
Кубок Азии, группа C, 3 тур
4 : 1
Завершен
Индия
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Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
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Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
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Южная Корея
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Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
15.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
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Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
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