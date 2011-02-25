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Расписание матчей
Индепендьенте - Пеньяроль
Индепендьенте - Пеньяроль: обзор матча 25 февраля 2011
Индепендьенте
25.02.2011, пятница, 01:15
Кубок Либертадорес, 1 тур
3 : 0
Завершен
Пеньяроль
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Статистика матча Индепендьенте - Пеньяроль
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Матчи команд
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 19 тур
Агилас Дорадас
- : -
14.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 18 тур
Форталеза
0 : 3
07.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 5 тур
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3 : 1
29.10.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 16 тур
Атлетико Насьональ
2 : 1
26.10.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 15 тур
Индепендьенте
0 : 2
18.10.2026
Онсе Кальдас
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
- : -
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 10 тур
Пеньяроль
0 : 0
11.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 9 тур
Расинг М
0 : 1
05.10.2026
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