Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Индепендьенте - ЛДУ
Индепендьенте - ЛДУ: обзор матча 05 апреля 2011
Индепендьенте
05.04.2011, вторник, 23:45
Кубок Либертадорес, 5 тур
1 : 1
Завершен
ЛДУ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Индепендьенте - ЛДУ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 19 тур
Агилас Дорадас
- : -
14.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 18 тур
Форталеза
0 : 3
07.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 5 тур
Интернасьонал де Богота
3 : 1
29.10.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 16 тур
Атлетико Насьональ
2 : 1
26.10.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 15 тур
Индепендьенте
0 : 2
18.10.2026
Онсе Кальдас
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
- : -
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Аукас
1 : 1
18.10.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 2 тур
ЛДУ
2 : 1
12.10.2026
Барселона Г
Новости команд
Все
Индепендьенте
ЛДУ
Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
2024.10.09 18:35
5
«Локомотив» интересуется 26-летним колумбийцем Камбиндо
2022.12.21 18:48
Фанаты «Атлетико Насьональ» устроили массовую драку с мачете. «Спартак» сыграет с колумбийским клубом зимой
2019.09.11 13:21
4
Далот и Бустос могут заменить Рафинью в «Баварии»
2018.03.05 13:47
2
«Аякс» подписал контракт с аргентинским защитником Тальяфико
2018.01.06 11:58
«Локомотив» интересуется 26-летним колумбийцем Камбиндо
2022.12.21 18:48
Фанаты «Атлетико Насьональ» устроили массовую драку с мачете. «Спартак» сыграет с колумбийским клубом зимой
2019.09.11 13:21
4
Далот и Бустос могут заменить Рафинью в «Баварии»
2018.03.05 13:47
2
«Аякс» подписал контракт с аргентинским защитником Тальяфико
2018.01.06 11:58
Агуэро может вернуться в «Индепендьенте» после ЧМ-2018
2017.12.31 14:59
2
Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
2024.10.09 18:35
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+