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Расписание матчей
Пеньяроль - Индепендьенте
Пеньяроль - Индепендьенте: обзор матча 13 апреля 2011
Пеньяроль
13.04.2011, среда, 02:15
Кубок Либертадорес, 6 тур
0 : 1
Завершен
Индепендьенте
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Статистика матча Пеньяроль - Индепендьенте
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Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
- : -
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 10 тур
Пеньяроль
0 : 0
11.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 9 тур
Расинг М
0 : 1
05.10.2026
Пеньяроль
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
- : -
23.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
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Аргентина. Примера, 12 тур
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