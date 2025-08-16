Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иллертиссен - Нюрнберг: онлайн-трансляция 16 августа 2025

Иллертиссен
16.08.2025, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Нюрнберг
Матч
Статистика матча Иллертиссен - Нюрнберг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Главный судья:
Patrick Alt, Germany
Стадион:
Vöhlin-Stadion Illertissen, Illertissen
Новости команд
Все
Иллертиссен
Нюрнберг
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
11 июня 2024, 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
7 апреля 2023, 00:21
2
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
13 февраля 2023, 19:59
1
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
13 февраля 2023, 15:55
4
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
11 июня 2024, 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
7 апреля 2023, 00:21
2
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
13 февраля 2023, 19:59
1
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
13 февраля 2023, 15:55
4
Больше новостей
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Ганза
- : -
16.08.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Иллертиссен
- : -
16.08.2025
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1 раунд
Балингер
- : -
16.08.2025
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
- : -
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Энерги
- : -
16.08.2025
Ганновер-96
Последние матчи
Все
Иллертиссен
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
0 : 1
08.08.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Эльверсберг
1 : 0
02.08.2025
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
1 : 4
18.05.2025
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
1 : 2
09.05.2025
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Нюрнберг
1 : 3
04.05.2025
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
0 : 1
08.08.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Эльверсберг
1 : 0
02.08.2025
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
1 : 4
18.05.2025
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
1 : 2
09.05.2025
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Нюрнберг
1 : 3
04.05.2025
Эльверсберг
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 