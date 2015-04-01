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Расписание матчей
ХК СКА - ХК ЦСКА
ХК СКА - ХК ЦСКА: обзор матча 01 апреля 2015
ХК СКА
01.04.2015, среда, 19:30
Кубок Гагарина, группа Западная конференция, 1/2 финала
4 : 1
Завершен
ХК ЦСКА
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0
0
Матчи команд
ХК СКА
Кубок Гагарина, 1/2 финала
ХК СКА
4 : 1
01.04.2015
ХК ЦСКА
ХК ЦСКА
Кубок Гагарина, 1/2 финала
ХК СКА
4 : 1
01.04.2015
ХК ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Ледовый дворец
Где смотреть матч:
Девятый бразильский канал
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