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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Тюмень - Химик-Август
Тюмень - Химик-Август: обзор матча 16 апреля 2023
Тюмень
16.04.2023, воскресенье, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 4, 20 тур
2 : 1
Завершен
Химик-Август
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тюмень - Химик-Август
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Химик-Август
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Химик-Август
0 : 0
12.11.2023
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик-Август
1 : 0
05.11.2023
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Химик-Август
1 : 0
29.10.2023
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Химик-Август
0 : 0
15.10.2023
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Акрон-2
1 : 1
08.10.2023
Химик-Август
Информация о матче
Стадион:
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