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Расписание матчей
Олимпиакос - Герта
Олимпиакос - Герта: обзор матча 18 декабря 2008
Олимпиакос
18.12.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа B, 5 тур
4 : 0
Завершен
Герта
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Статистика матча Олимпиакос - Герта
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Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
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1 : 1
08.11.2026
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0 : 0
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Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
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31.10.2026
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5 : 0
25.10.2026
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1 : 0
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Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
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- : -
22.11.2026
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24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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