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Расписание матчей
Хельсингборг - Паниониос
Хельсингборг - Паниониос: обзор матча 25 октября 2007
Хельсингборг
25.10.2007, четверг, 20:00
Кубок УЕФА, группа H, 1 тур
1 : 1
Завершен
Паниониос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хельсингборг - Паниониос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Информация о матче
Стадион:
Олимпия
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Хельсингборг
Паниониос
Стало известно, есть ли у Черышева предложения из РПЛ
2025.06.04 13:09
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2025.05.18 12:28
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2025.05.07 17:58
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«Ростов» подписал шведских полузащитников Альмквиста и Гиговича
2020.10.15 21:14
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Заявление Черышева об уходе из клуба 2-й греческой лиги: «Пора сделать следующий шаг в карьере»
2025.05.18 12:28
2
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2025.05.07 17:58
2
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Отец Черышева: «Кто-то приклеил к Денису стереотип, что он травматичен»
2025.02.23 18:45
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