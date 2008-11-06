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Расписание матчей
Вольфсбург - Херенвен
Вольфсбург - Херенвен: обзор матча 06 ноября 2008
Вольфсбург
06.11.2008, четверг, 21:45
Кубок УЕФА, группа E, 2 тур
5 : 1
Завершен
Херенвен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вольфсбург - Херенвен
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
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2 : 1
07.11.2026
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2 : 0
31.10.2026
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3 : 2
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23.10.2026
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17.10.2026
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08.11.2026
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1 : 0
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2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Информация о матче
Помощники судьи:
Магнус Шеблом
Эрик Бергстен (оба - Швеция)
Делегат:
Свейн Йоханнесен (Норвегия)
Стадион:
Фольксваген
Посещаемость:
15615 из 30000 зрителей (52%)
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