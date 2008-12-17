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Расписание матчей
Портсмут - Херенвен
Портсмут - Херенвен: обзор матча 17 декабря 2008
Портсмут
17.12.2008, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа E, 5 тур
3 : 0
Завершен
Херенвен
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Статистика матча Портсмут - Херенвен
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0
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0
0
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
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5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
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Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
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АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
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4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
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