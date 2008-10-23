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Расписание матчей
Херенвен - Милан
Херенвен - Милан: обзор матча 23 октября 2008
Херенвен
23.10.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа E, 1 тур
1 : 3
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Херенвен - Милан
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
Посещаемость:
25600 из 26100 зрителей (98%)
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