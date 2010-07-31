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Расписание матчей
Ганновер-96 - Валенсия
Ганновер-96 - Валенсия: обзор матча 31 июля 2010
Ганновер-96
31.07.2010, суббота, 22:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ганновер-96 - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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01.11.2026
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Айнтрахт
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
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Испания. Примера, 13 тур
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07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
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Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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