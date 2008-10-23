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Расписание матчей
Жилина - Гамбург
Жилина - Гамбург: обзор матча 23 октября 2008
Жилина
23.10.2008, четверг, 20:30
Кубок УЕФА, группа F, 1 тур
1 : 2
Завершен
Гамбург
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Статистика матча Жилина - Гамбург
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Матчи команд
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- : -
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Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Под Дубном
Посещаемость:
9871 из 11500 зрителей (85%)
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