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Расписание матчей
Милан - Гамбург
Милан - Гамбург: обзор матча 06 января 2009
Милан
06.01.2009, вторник, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милан - Гамбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
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- : -
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05.11.2026
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31.10.2026
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Удинезе
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- : -
22.11.2026
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06.11.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
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Германия. Бундеслига, 6 тур
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Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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