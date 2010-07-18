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Расписание матчей
Гамбург - Ювентус
Гамбург - Ювентус: обзор матча 18 июля 2010
Гамбург
18.07.2010, воскресенье, 20:45
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гамбург - Ювентус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
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06.11.2026
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01.11.2026
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27.10.2026
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24.10.2026
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17.10.2026
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Ювентус
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2 : 0
28.10.2026
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Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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