Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Пирмазенс - Гамбург
Пирмазенс - Гамбург: онлайн-трансляция 16 августа 2025
Пирмазенс
16.08.2025, суббота, 14:00
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Гамбург
Матч
Статистика матча Пирмазенс - Гамбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Пирмазенс
Гамбург
Рейтинг самых посещаемых клубов Европы
30 мая, 10:32
Тысячи болельщиков выбежали на поле праздновать возвращение «Гамбурга» в Бундеслигу спустя 7 лет
10 мая, 23:43
5
Игрок ЦСКА в июне проведет прощальный матч за сборную
9 мая, 13:26
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
7 декабря 2023, 17:33
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
22 сентября 2023, 21:35
Рейтинг самых посещаемых клубов Европы
30 мая, 10:32
Тысячи болельщиков выбежали на поле праздновать возвращение «Гамбурга» в Бундеслигу спустя 7 лет
10 мая, 23:43
5
Игрок ЦСКА в июне проведет прощальный матч за сборную
9 мая, 13:26
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
7 декабря 2023, 17:33
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
22 сентября 2023, 21:35
Больше новостей
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Ганза
- : -
16.08.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Иллертиссен
- : -
16.08.2025
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1 раунд
Балингер
- : -
16.08.2025
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
- : -
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Энерги
- : -
16.08.2025
Ганновер-96
Последние матчи
Все
Пирмазенс
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
18.05.2025
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Гамбург
6 : 1
10.05.2025
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Дармштадт
0 : 4
03.05.2025
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 2
27.04.2025
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
2 : 2
19.04.2025
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
18.05.2025
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Гамбург
6 : 1
10.05.2025
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Дармштадт
0 : 4
03.05.2025
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 2
27.04.2025
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
2 : 2
19.04.2025
Гамбург
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: