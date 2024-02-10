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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Стокпорт Каунти
Гримсби Таун - Стокпорт Каунти: обзор матча 10 февраля 2024
Гримсби Таун
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Стокпорт Каунти
52'
A. Eisa
9'
A. Sarcevic
28'
Л. Касс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Стокпорт Каунти
Замена
J. Obikwu
️️️️
A. Eisa
83'
Желтая карточка
N. Maher
77'
73'
Замена
И. Турай
️️️️
Н. Пауэлл
Желтая карточка
K. Green
67'
65'
Желтая карточка
Л. Касс
64'
Замена
М. Ипполит
️️️️
К. Кэмпс
64'
Замена
О. Бэйли
️️️️
A. Sarcevic
ГОЛ! 1:2!
A. Eisa
52'
48'
Желтая карточка
A. Sarcevic
Замена
K. Green
️️️️
К. Томпсон
46'
Замена
C. Vernam
️️️️
А. Гауа
46'
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
G. Holohan
46'
42'
Желтая карточка
К. Кэмпс
41'
Замена
N. Byrne
️️️️
A. Wright
Желтая карточка
L. Smith
34'
Желтая карточка
К. Томпсон
31'
28'
ГОЛ! 0:2!
Л. Касс
Пас отдал
A. Sarcevic
9'
ГОЛ! 0:1!
A. Sarcevic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Стокпорт Каунти
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
18
Ryan Croasdale
(К)
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
4
Kieran Green
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
27
Один Бэйли
АП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
3-3-1-4
33
Хам
31
5
8
6
Томпсон
15
14
Гауа
1
32
Роуз
7
33
2-1-2-1-5
24
Касс
4
23
Бристоу
8
Кэмпс
25
Пауэлл
24
Лемоней-Эванс
18
10
19
5
1
6
Томпсон
4
4
6
Томпсон
8
6
Эндрюс
6
Эндрюс
8
7
25
25
7
14
Гауа
30
30
14
Гауа
25
Пауэлл
3
Турай
3
Турай
25
Пауэлл
4
12
12
4
8
Кэмпс
21
Ипполит
21
Ипполит
8
Кэмпс
10
27
Бэйли
27
Бэйли
10
Остались в запасе
Гримсби Таун
Стокпорт Каунти
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
13
Джордан Смит
ВР
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Гримсби Таун - Стокпорт Каунти
4
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
16
Офсайды
2
4
Количество передач
386
410
Сейвы
1
1
Точность передач %
68
70
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
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- : -
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0 : 0
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Ротерхэм
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Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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5 : 2
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
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Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
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