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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Гримсби Таун
Саттон Юнайтед - Гримсби Таун: обзор матча 09 марта 2024
Саттон Юнайтед
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Гримсби Таун
86'
C. Lakin (П)
44'
J. Obikwu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Гримсби Таун
Замена
C. N'Guessan
️️️️
C. Eastmond
90'
+3
88'
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
K. Green
ГОЛ с пенальти! 1:1!
C. Lakin
86'
Желтая карточка
C. Eastmond
82'
82'
Желтая карточка
H. Rodgers
80'
Желтая карточка
Д. Роуз
Замена
Д. Коли
️️️️
S. Duke-McKenna
64'
Замена
D. Moore
️️️️
S. Hart
64'
62'
Замена
D. Wilson
️️️️
J. Obikwu
54'
Желтая карточка
К. Томпсон
Замена
O. Sanderson
️️️️
К. Клэй
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
J. Obikwu
Пас отдал
H. Clifton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
30
Джо Киззи
ПЗ
6
Jack Taylor
ЦП
42
Sam Hart
ЦП
15
Craig Eastmond
(К)
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Саттон Юнайтед
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
7
Джош Коли
АП
18
O. Sanderson
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
6
Джейми Эндрюс
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
2-4-5
3
30
Киззи
6
15
16
Клэй
42
25
10
Смит
10
23
8
4-5-2
44
24
5
33
Хам
8
15
25
4
6
Томпсон
32
Роуз
1
16
Клэй
18
18
16
Клэй
15
11
11
15
10
7
Коли
7
Коли
10
42
14
14
42
4
6
Эндрюс
6
Эндрюс
4
25
25
25
25
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Гримсби Таун
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ВР
16
Harry Wood
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
16
Harry Wood
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Саттон Юнайтед - Гримсби Таун
1
3
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
15
Офсайды
3
6
Количество передач
272
254
Сейвы
7
0
Точность передач %
62
51
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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