Англия. Кубок лиги
Гримсби Таун - Манчестер Юнайтед
Гримсби Таун - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция 27 августа 2025
Гримсби Таун
27.08.2025, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика матча Гримсби Таун - Манчестер Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
Пиняев назвал причину прекращения сотрудничества с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:38
2
Санчо ответил на предложение «Ромы»
18 августа, 13:50
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу»
17 августа, 20:24
5
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
17 августа, 17:20
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
16 августа, 17:56
Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии
2 марта 2023, 01:37
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Блэкпул», «Ньюкасл» сыграл вничью с «Блэкберном»
5 января 2019, 22:25
Фанат клуба 4-го дивизиона Англии дисквалифицирован за удар футболиста по лицу
29 декабря 2018, 18:27
4
В товарищеском матче «Уигана» резервный судья получил травму, электронное табло выносила женщина-полицейский
29 июля 2017, 22:06
4
Пиняев назвал причину прекращения сотрудничества с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:38
2
Санчо ответил на предложение «Ромы»
18 августа, 13:50
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу»
17 августа, 20:24
5
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
17 августа, 17:20
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
16 августа, 17:56
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 4 тур
Уолсолл
0 : 1
19.08.2025
Гримсби Таун
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
17.08.2025
Арсенал
Англия. Вторая лига, 3 тур
Гримсби Таун
2 : 1
16.08.2025
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 2 тур
Хэрроджейт
3 : 3
09.08.2025
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 1 тур
Гримсби Таун
3 : 0
02.08.2025
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 4 тур
Уолсолл
0 : 1
19.08.2025
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 3 тур
Гримсби Таун
2 : 1
16.08.2025
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 2 тур
Хэрроджейт
3 : 3
09.08.2025
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 1 тур
Гримсби Таун
3 : 0
02.08.2025
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 46 тур
Гримсби Таун
0 : 1
03.05.2025
Уимблдон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
17.08.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
25.05.2025
Астон Вилла
Лига Европы, Финал
Тоттенхэм
1 : 0
21.05.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
1 : 0
16.05.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 2
11.05.2025
Вест Хэм
