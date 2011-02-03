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Расписание матчей
Гремио - Ливерпуль
Гремио - Ливерпуль: обзор матча 03 февраля 2011
Гремио
03.02.2011, четверг, 03:00
Кубок Либертадорес, Финал
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гремио - Ливерпуль
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0
0
Желтые карточки
0
0
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